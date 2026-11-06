Справа 'Карфаген': ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Дуці

Сам підозрюваний заявив, що готовий сприяти слідству, не збирається виїжджати за кордон, але не має можливості сплатити заставу в такому розмірі.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, затриманому в рамках операції "Карфаген". Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд відправив його під варту на 60 діб із альтернативою застави у 65 мільйонів гривень. Прокурор САП просив взяти Дуку під варту з альтернативою застави у 100 млн гривень.

Сам підозрюваний заявив, що готовий сприяти слідству, не збирається виїжджати за кордон, але не має можливості сплатити заставу в такому розмірі. За його словами, застава у 100 млн грн для нього рівнозначна триманню під вартою без альтернативи.

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Дука також виклав свою версію обшуку. Він стверджує, що близько 05:20 детективи НАБУ намагалися перелізти через паркан, після чого спрацювала охоронна система. За його словами, бійці "Альфи", які його охороняли, лише приблизно за годину з'ясували, що це працівники НАБУ.

Дука запевнив, що впустив би детективів, якби ті зв'язалися з ним через хвіртку й повідомили про ухвалу на обшук. Раніше прокурор САП заявив, що озброєні люди навели на детективів лазерні ціле вказівники, а Дука, за версією обвинувачення, у цей час розбивав телефони сокирою.

За словами кореспондента, спочатку судова охорона не пустила журналістів до зали, де відбувається засідання - їм увімкнули трансляцію в іншій залі. Адвокати Дуки подали клопотання про відвід прокурора, але суддя не погодив його. Тоді сторона захисту попросила суд про закрите засідання з міркувань безпеки.

Справа "Карфаген": останні новини

Раніше у рамках операції "Карфаген" Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку Національної поліції Київської області Олександра Демʼянчука.

Слідчий суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 січня 2027 року включно, без визначення розміру застави.

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