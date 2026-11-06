Трамп звільнив главу апарату Білого дому: хто її замінить

Вайлс вважається головним архітектором президентських кампаній Трампа 2016, 2020 та 2024 років.

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку глави апарату Білого дому Сьюзі Вайлс. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

З понеділка, 9 листопада, її місце займе нинішній заступник глави апарату Білого дому та радник президента Стівен Міллер.

"Я радий оголосити, що Стівен Міллер, нинішній заступник глави апарату адміністрації Трампа та один із моїх найдовіреніших радників, з понеділка, 9 листопада 2026 року, стане главою апарату Білого дому. Сьюзі Вайлс, яка проробила видатну роботу, перейде до політичної структури Трампа. Я хочу подякувати їй за службу на посаді глави апарату Білого дому - вона проробила чудову роботу!" - написав президент США.

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Варто зазначити, що Вайлс, яка отримала прізвисько "Крижана діва", є однією з провідних політичних стратегів Республіканської партії. Крім того, Вайлс вважається головним архітектором президентських кампаній Трампа 2016, 2020 та 2024 років.

Стівен Міллер досі був заступником глави апарату Білого дому. Він був радником Трампа і під час його першого терміну, причому залишався на цій посаді до останніх днів, коли багато членів адміністрації вирішили піти у відставку після штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Міллер відомий як прихильник максимально жорсткого обмеження імміграції.

Зміни в команді Трампа

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не має наміру залишати адміністрацію президента Трампа.

"Працювати на президента Трампа до кінця його терміну завжди було моїм планом", - підкреслив він, висловивши здивування з приводу чуток про свою відставку.

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