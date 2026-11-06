Кожен знищений 'Панцир' відкриває шлях до нових ударів ЗСУ: у ВМС пояснили, чому

Крим залишається основним стартовим майданчиком для дронових атак з півдня.

Сили оборони України днями завдали удару по двох комплексах "Панцир" та вогневій групі росіян у Криму, а також по пункту управління дронами в Запорізькій області та складу в Луганській області. У ВМС пояснили, що кожний удар по ППО противника відкриває можливості ЗСУ для подальших атак. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, періодично навіть від російських пропагандистів лунає інформація про те, що не всі російські військові аеродроми мають повноцінний захист.

"Десь один "Панцир" стоїть, десь – два… Це, звичайно, не Валдай, де стоять десятки "Панцирів"… Відповідно, є дефіцит – це, по-перше. По-друге, виробництво цих ППО є дороговартісним, складним через велику кількість іноземних комплектуючих. І виробництво повинно покривати темпи втрат, а темпи втрат високі, через що й виникає дефіцит", - сказав Плетенчук.

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За його словами, поразка кожної одиниці ППО противника має велике значення. Це означає, що наступним етапом буде вражена ціль, яку установка прикривала. Також він зазначив, що "Панцирі" не є "досконалістю інженерії" - вони мають певні недоліки.

Як наголосив військовий, кожна установка ППО, яка уражена, відкриває Силам оборони нові можливості. Адже ППО "сама себе" не захищає, за нею є інші цілі.

Крім того, в ефірі Ранок.LIVE військовий розповів, що Росія продовжує використовувати Крим як плацдарм для атак по Україні. Звідти окупанти запускають ударні безпілотники по Україні, розміщують на півострові озброєння тощо. Тому Сили оборони продовжують завдавати ударів по російських військових об’єктах. Ця робота триватиме доти, доки Крим не повернеться під контроль України, наголосив речник Військово-морських сил ЗСУ.

За його словами, півострів залишається одним із головних майданчиків для запуску дронів з південного та морського напрямків.

"Крим, як ви знаєте, є основним стартовим майданчиком для дронових атак з півдня, з морського напрямку. Тому так, працювати там доведеться ще довго. І до того моменту, допоки та територія не буде повернута під повний контроль, на жаль, ситуація навряд чи зміниться", – пояснив речник ВМС.

Знищення пускових установок

Для запуску безпілотників російські військові використовують не лише спеціалізоване обладнання. Пусковими платформами можуть бути навіть звичайні пікапи та вантажівки, зокрема оснащені прискорювачами. Через це повністю знищити всі засоби запуску досить складно.

Плетенчук зазначив, що українські сили систематично працюють над скороченням кількості таких установок. Крім того, під удари потрапляють місця зберігання та складання безпілотників, а також об’єкти, де готують персонал для їх застосування.

"Пускова установка дронова – це ж не є чимось надзвичайно складним. Їх запускають з пікапів, зі звичайних вантажівок, якщо, наприклад, з прискорювачем. Тому тут зменшувати, звісно, треба, і це робиться постійно. Але винищити під нуль подібні пускові – це така собі задачка із зірочкою", – зазначив речник.

Ситуація на півдні - що відомо

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що російські окупаційні війська, які перебувають на Кінбурнській косі, використовують її для контролю виходу з Дніпровсько-Бузького лиману цивільних суден. Навігація там дуже небезпечна також через величезну кількість вибухових пристроїв. Перебуваючи на косі, окупанти перешкоджають пересуванню цивільних суден з морських портів, зокрема Миколаєва та Херсона та здійснюють з півострова "турбуючий вогонь" по материковій Україні.

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