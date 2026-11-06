Класичні душові кабіни відходять у минуле: яке рішення набирає популярності

Головна особливість такого рішення – душова зона розташована на одному рівні з рештою підлоги.

Традиційні душові кабіни з високими піддонами та масивними скляними конструкціями поступаються місцем більш відкритому варіанту – так званим італійським душовим.

Цей тренд, що набув поширення в Італії, стає дедалі популярнішим і в інших європейських країнах. Як написало видання Chip, душові в італійському стилі особливо добре підходять для невеликих ванних кімнат, де важливо раціонально використовувати кожен сантиметр простору.

Головна особливість такого рішення – душова зона розташовується на одному рівні з рештою підлоги. На відміну від традиційної кабіни, тут немає високого піддону, через який потрібно переступати, а замість повноцінної огорожі часто встановлюють лише одну скляну перегородку. У деяких випадках душову зону залишають повністю відкритою.

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Завдяки відсутності масивних конструкцій ванна кімната виглядає просторішою. Підлога та стіни сприймаються як єдиний простір, без чіткого поділу на душову та інші зони.

Чому такі душові стають популярними

Одна з головних переваг італійських душових – простота догляду. У традиційних кабінах вапняний наліт та мильні розводи часто накопичуються на скляних поверхнях, у напрямних, профілях та кутах.

У відкритих душових конструкціях таких важкодоступних місць значно менше. Зазвичай достатньо протерти стіни та підлогу, а вода завдяки невеликому ухилу стікає в центральний або лінійний злив.

Ще одна перевага – можливість адаптувати душову під різні стилі інтер’єру. Для оздоблення можна використовувати керамограніт, натуральний камінь, мікроцемент або керамічну плитку. Особливо лаконічно виглядають великоформатні плити, що дозволяють зменшити кількість швів.

При цьому розташування змішувачів, полиць, ніш і скляних перегородок можна підібрати індивідуально. Це дозволяє створити як повністю відкриту душову, так і варіант із частковим огородженням, яке захищає решту ванної кімнати від бризок.

Кому підійде душова без піддону

Душові на рівні підлоги цінують не тільки за зовнішній вигляд. Відсутність порогу робить їх зручнішими для людей з обмеженою рухливістю, а також для сімей з маленькими дітьми. Крім того, така конструкція забезпечує більшу свободу рухів під час прийняття душу.

Особливо актуальним це рішення є для невеликих ванних кімнат: душова зона не виглядає громіздкою і не перевантажує інтер’єр.

Які недоліки має італійська душова кабіна

Незважаючи на переваги, встановлення такої душової кабіни вимагає ретельнішої підготовки, ніж монтаж звичайного піддону. Необхідно правильно організувати злив і забезпечити ухил підлоги, щоб вода не застоювалася і безперешкодно стікала в каналізацію.

У деяких випадках для цього доводиться поглиблювати або, навпаки, піднімати рівень підлоги. У старих будівлях такі роботи можуть виявитися складними й дорогими, а іноді вимагають додаткової оцінки стану конструкцій.

Особливу увагу необхідно приділити гідроізоляції. Якщо вона виконана неякісно, вода може проникати в стяжку та стіни. Подібні пошкодження не завжди вдається виявити відразу, а ремонт згодом може обійтися дорого.

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