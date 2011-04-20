У Вінниці працівники міліції розшукують «вчителя» танців

11:31, 20 квітня 2011
Кримінал
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 «Хореограф» двічі судимий

 Вінниця. 20 квітня. УНІАН. У Вінницькій області правоохоронці розшукують раніше судимого жителя Харківщини, який займався шахрайством  видаючи себе за вчителя танців.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, представившись керівником відомого дитячого ансамблю та надавши підроблену ліцензію дирекції школи, 52-річний харківчанин зібрав гроші в одній з шкіл Вінниці за надання репетиторських послуг та зник після першого уроку хореографії.

Аналогічну аферу «вчитель танців» прокрутив і в одному із дитячих садочків Вінниці – зібравши наперед внесок на навчаня «хореограф» зник.

Особу  шахрая встановлено, ним виявився двічі судимий за розбій та шахрайство житель Харківської області.

Проводяться заходи щодо його затримання.

 

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