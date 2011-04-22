У Чернівецькій області рибінспектор вимагав «данину» за вилов риби

Чернівці. 22 квітня. УНІАН. У Чернівецькій області за хабарництво затримали старшого державного інспектора Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Чернівецькій області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно старшого державного інспектора Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Чернівецькій області.

Інспектор вимагав та отримав 17 тис. грн. хабара від жителя Кельменецького району Чернівецької області за надання йому дозволу на вилов риби в річці Дністер.

Посадовця затримано.

