СБУ викрила підпільний цех з виробництва цигарок

Київ. 22 квітня. УНІАН. Cпівробітники СБУ викрили у Кіровоградській області нелегальне підприємство з виробництва контрафактних цигарок відомих світових марок.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, підпільний цех площею 1600 квадратних метрів був влаштований на колишній птахофермі під виглядом складського приміщення. Аби приховати свою незаконну діяльність, зловмисники оздобили стіни герметичним покриттям без вентиляції, відтак ззовні не було чути навіть запаху тютюну.

Цех працював винятково по ночах, саме тоді привозили близько 40 робітників на виробництво, сировину та забирали вже готову продукцію.

Під час огляду приміщення оперативники виявили промислову лінію з виробництва цигарок вартістю близько 1 млн. дол. з виробничою потужністю 4,5 тис. цигарок на хвилину. У цеху знаходились також 300 коробів готової продукції (в кожному по 10 тис. цигарок), близько 20 тонн сировини (тютюну), значна кількість пакувального паперу, фільтри та близько 300 тис. штук акцизник марок з ознаками підробки.

Як підкреслюється в повідомленні, це найбільший підпільний цех з виробництва тютюнової продукції, який викрили співробітники СБУ за останні 5 років.

За попередніми даними, контрафактні цигарки призначалися для нелегального переправлення до країн Європейського Союзу.

Після завершення відповідних експертиз за цим фактом буде порушено кримінальну справу, додали в СБУ.