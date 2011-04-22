Таксист знімав нервову напругу стріляючи з вікна авто

Миколаїв. 22 квітня. УНІАН. У Миколаєві на вул. Херсонське Шосе наряд патрульної служби міліції затримав 39-річного водія таксі, який стріляв із вікна авто.

Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні МВС України в Миколаївській області.

Спочатку увагу працівників міліції привернули звуки, схожі на постріли. Коли вони під’їхали ближче, то побачили, як чоловік, сидячи в салоні свого автомобіля, стріляє з пістолету по порожній пляшці з-під горілки.

Як з’ясувалося, чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Затриманого доставили до равідділу міліції.

Встановлено, що чоловік випиту пляшку горілки викинув у вікно, після чого почав по ній стріляти. Свої дії він пояснює тим, що хотів зняти нервову напругу. На щастя ніхто з перехожих не постраждав.

Вилучений пістолет марки «ZORAKI» калібром 9 мм направлено на експертизу.

За цим фактом проводиться перевірка.