На Рівненщині затримано торговців ртуттю

Рівне. 22 квітня. УНІАН. У Рівненській області СБУ затримала організовану злочинну групу, яка намагалася збути понад 35 кг ртуті. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За повідомленням прес-центру, 21 квітня під час спецоперації співробітники СБУ в Рівненській області затримали трьох громадян України (двоє з них - колишні працівники правоохоронних органів), які намагалися збути понад 35 кг металічної ртуті – речовини першого класу небезпеки.

За ртуть, яка знаходилась у пластиковій тарі, зловмисники планували отримати 35 тисяч доларів США.

Вирішується питання щодо порушення стосовно затриманих осіб кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального Кодексу України.