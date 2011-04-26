На Харківщині за хабар затримано інспектора «Харківобленерго»

Харків. 26 квітня. УНІАН. У Харківській області співробітники міліції затримали за хабарництво інспектора Зміївського районного відділу комунального підприємства “Харківобленерго”.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на Харківщині за матеріалами сектору ДСБЕЗ Зміївського райвідділу внутрішніх справ прокуратурою Зміївського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно інспектора Зміївського районного відділу комунального підприємства “Харківобленерго”.

Він вимагав та отримав 3 тис. грн. хабара від жителя згаданого району за сприяння в підключенні до електромережі його гаража.

Посадовця затримано.