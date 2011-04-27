У Севастополі високопосадовець «погорів» на хабарі

Севастополь. 27 квітня. УНІАН. Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу стосовно керівника відділу транспорту та зв’язку Севастопольської міської державної адміністрації через вимагання та отримання хабара. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що посадовець вимагав та одержав 8 тис. грн. хабара за сприяння в отриманні перемоги у конкурсі на право перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.

Підозрюваного затримано «на гарячому».

Справу порушено за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.