Тимошенко зриває слідчі дії, – Генпрокуратура

Київ. 28 квітня. УНІАН. Вчора, 27 квітня, на 11:00 до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України для участі у проведенні слідчих дій у кримінальній справі була запрошена Юлія Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, незважаючи на отримання повістки, до слідчого Юлія Тимошенко з'явилась лише після 17:00. «Повідомляти причини своєї неявки відмовилася», – йдеться в повідомлені.

«У подальшому, незважаючи на проведення слідчих дій та не дочекавшись їх завершення, захисник Юлії Тимошенко залишив приміщення Головного управління з розслідування особливо важливих справ, тим самим зірвавши слідчі дії. У зв'язку з цим, Ю.Тимошенко викликана до Генеральної прокуратури України на сьогодні на 10:00», – відзначають в ГПУ.

Одночасно Генеральна прокуратура України уповноважена заявити про обов'язковість виконання законних вимог слідчого та явки за його викликом.

Як повідомляв УНІАН проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко порушено дві кримінальні справи, об'єднані в одне провадження - за підозрою в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів за Кіотським протоколом, і за нецільовим використанням 67 млн грн із Держбюджету, виділених під гарантію уряду на закупівлю і ввезення до країни 1 тис. автомобілів Opel Combo нібито для медичних цілей.

Генпрокуратура заявила, що готова передати кримінальну справу до суду відразу ж після того, як Ю.Тимошенко завершить ознайомлюватися з нею.