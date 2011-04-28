На Харківщині затримано вандала

Крав метал з кладовищ

Харків. 28 квітня. УНІАН. У місті Балаклії Харківської області правоохоронці затримали 22-річного безробітного жителя міста Куп’янська. Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Харківській області, встановлено, що затриманий упродовж останніх семи днів у місті Балаклії на території кладовища викрав металеві фрагменти огорож з восьми могил. Викрадене вилучено.

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