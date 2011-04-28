Порушено кримінальну справу проти військових лісників

Київ. 28 квітня. УНІАН. Військова прокуратура Деснянського гарнізону (Центрального регіону України) порушила кримінальну справу відносно військових лісників, які допустили незаконну вирубку дерев на суму понад 700 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України.

Зокрема, справу порушено за фактом незаконної вирубки лісу та службової недбалості службових осіб Державного підприємства «Остерський військовий лісгосп», що розташоване у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області (ст.ст. 246, 367 ч.2 Кримінального кодексу).

Встановлено, що службові особи ДП “Остерський військовий лісгосп”, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, упродовж 2010 року та березня-квітня 2011 не здійснювали контроль за ввіреними їм ділянками лісових насаджень та їх захист з метою недопущення незаконної рубки дерев. В результаті недбалості військових лісників було незаконно зрубано 134 дерева, чим завдано шкоду державі на суму понад 700 тис. грн.

