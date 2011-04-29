У Криму виявлено 68 хабарників

Крим. 29 квітня. УНІАН. Цього року працівники Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим виявили 68 фактів хабарництва.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим.

Зокрема під час отримання хабара в розмірі 50 тис.грн. затримали провідного інженера відділу держнагляду державного підприємства «Кримський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Незаконна винагорода призначалося за не притягнення підприємця до адміністративної відповідальності і не припинення діяльності його приватного підприємства.

На місці злочину затриманий і голова медичної комісії по огляду водіїв однієї з міських лікарень Керчі, який вимагав і отримав хабар у сумі дев'ятсот гривень за видачу висновку про придатність до управління транспортним засобом.

Також «на гарячому» правоохоронці затримали начальника відділу оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції одного з районів Криму, який вимагав хабар у сумі 1350 гривень за не притягнення підприємця до адміністративної відповідальності.

У Бахчисарайському районі «попався» лікар епізоотології, який вимагав 100 доларів США хабара за видачу ветеринарного свідоцтва та ветеринарного паспорта на тварину.

За всіма вказаними фактами порушені кримінальні справи за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Розслідування проводять органи прокуратури.