На Сумщині службовці ошукали банк

Суми. 3 травня. УНІАН. Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб філії одного з банків в Охтирці, які ошукали банк на 500 тис. грн.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора області Дмитрл АНДРЄЄВ, встановлено, що відповідно до кредитного договору одне з приватних підприємств отримало у філії банку кредит у 500 тис. грн. У забезпечення його виконання позичальник надав у заставу 2 тис. тонн насіння соняшнику вартістю 2,5 млн. грн. У ході підготовки документів службові особи банку підписали від імені банку і кредитний договір, і договір застави, й акти перевірки наявності заставного майна, хоча насправді перевірку не проводили.

Внаслідок незаконних дій службових осіб банку спричинено збитки у вигляді непогашених кредитів на суму 500 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.