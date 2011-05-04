Молодик погрожував підірвати себе газовим балоном

Крим. 4 травня. УНІАН. У Ялті, на території пансіонату «Прибережний», чоловік з балоном вибухонебезпечного газу погрожував себе підірвати.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим, на місці події слідчо-оперативна група ялтинської міліції затримала 26-річного ялтинця і запобігла спробі вибуху.

Зі слів затриманого, основним мотивом до скоєння даних дій його підштовхнула образа. 1 травня в кафе, розташованому на території пансіонату, невідомі хулігани побили його, завдавши тілесні ушкодження. «Молодик не знайшов кращої ідеї, крім як підірвати себе і пансіонат. Реалізувати свій злочинний умисел він вирішив за допомогою газового балона, який приніс з дому. Причому в своїх поясненнях хлопець уточнив, що балон був майже порожній, тому вибухнути повинен був з особливим масштабом», – зазначено в повідомлені.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи та обрання запобіжного заходу для горе-підривника.