У ЄС вважають висновки Європолу передчасними

У Європейському Союзі вважають передчасними висновки, що містяться у доповіді Європолу, щодо того, що запровадження безвізового режиму зі східними сусідами ЄС може становити загрозу у сфері організованої злочинності.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомило джерело у дипломатичній службі ЄС.

«Факт, що є ризики безпеки. Однак ми маємо План дій щодо лібералізації візового режиму. У ньому приділяється увага питанням безпеки документів, прикордонного управління й організованої злочинності. І без виконання цих зобов`язань не буде безвізового режиму», - підкреслив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Європол опублікував доповідь, у якій, зокрема, зазначив, що введення безвізового режиму зі східними сусідами, такими, як Росія, Україна, Грузія і Молдова може призвести до зростання незаконного трафіку наркотиків, контрабанди цигарок і збільшення випадків торгівлі людьми в ЄС.