У Ялті іноземець пограбував пенсіонера

12:25, 08 травня 2011
Кримінал
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Погрожував електрошокером

Київ. 8 травня. УНІАН. У Ялті Автономної Республіки Крим іноземець пограбував  66-річного пенсіонера, відібравши у господаря 13 тисяч доларів США, 48 тисяч гривень та мобільний телефон.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, 7 травня, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів, працівники міліції затримали 36-річного іноземця, який зайшов до квартири 66-річного пенсіонера і, погрожуючи електрошокером, відібрав у господаря 13 тисяч доларів США, 48 тисяч гривень та мобільний телефон.

Частину викраденого вилучено.

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