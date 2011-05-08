У Ялті іноземець пограбував пенсіонера

Київ. 8 травня. УНІАН. У Ялті Автономної Республіки Крим іноземець пограбував 66-річного пенсіонера, відібравши у господаря 13 тисяч доларів США, 48 тисяч гривень та мобільний телефон.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, 7 травня, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів, працівники міліції затримали 36-річного іноземця, який зайшов до квартири 66-річного пенсіонера і, погрожуючи електрошокером, відібрав у господаря 13 тисяч доларів США, 48 тисяч гривень та мобільний телефон.

Частину викраденого вилучено.