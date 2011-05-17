Проти посадовця КМДА порушено справу
Через реконструкцію каналізаційних споруд
Київ. 17 травня. УНІАН. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу стосовно колишнього начальника Головного управління капітального будівництва Київської міської державної адміністрації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
За їх даними, справу було порушено за наслідками перевірки використання бюджетних коштів на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства ВАТ «Київводоканал».
У ході проведеної дослідчої перевірки встановлено, що колишній начальник Головного управління капітального будівництва Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав з одним із приватних підприємств столиці завідомо фіктивні акти-прийому передачі проектної документації, пов’язаної з будівництвом мулеспалювального заводу, на підставі яких перерахував цьому підприємству грошові кошти в сумі понад 5,6 млн. грн.
Фактично роботи виконані не були, обумовлена договором проектна документація відсутня. Посадові особи підприємства-підрядника ухиляються від спілкування з перевіряючи ми, повідомили у прокуратурі.
За даним фактом прокуратурою Києва відносно екс-начальника Головного управління капітального будівництва КМДА порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення, спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.