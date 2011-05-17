Молодик битою понівечив «Алею військової слави»

Дніпропетровськ. 17 травня. УНІАН. До чергової частини Першотравенського міськвідділу міліції від громадян на телефон спецлінії «102» надійшло повідомлення, що на «Алеї військової слави», невідомий бейсбольною битою б’є скло на бігбордах із портретами ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Дніпропетровській області.

За декілька хвилини до місця подій прибув екіпаж дорожно-патрульної служби міліції. Поспілкувавшись зі свідками, правоохоронці встановили прикмети зловмисника й напрямок його руху. Менше ніж за півгодини при відпрацюванні прилеглої території працівники міліції затримали 20-річного місцевого жителя.

Зловмисника, який до речі перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, було доставлено до міськвідділу міліції, де він надав свідчення.

Як з’ясувалося, того ранку він прийшов на «Алею військової слави», де розташовано 25 двосторонніх бігбордів із портретами ветеранів Великої Вітчизняної війни, жителів м. Першотравенська. Неважаючи на те, що дерев’яні короби з портретами висіли на висоті 2,5 метри над землею, молодик спромігся за допомогою металевої бейсбольної бити розбити скло на семи бігбордах.

Після того, як хулігана помітили перехожі, хлопець з місця злочину втік. Нині стосовно зловмисника вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.