Справу щодо продажу дитини у Рівному передано до суду

Рівне. 17 травня. УНІАН. Прокуратура Рівненської області скерувала до суду кримінальну справу за обвинуваченням двох рівнянок, які продали 9-місячного хлопчика за 320 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

Зараз дитина влаштована органами опіки і піклування в дитячий будинок.

Кримінальну справу за ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми), яку розслідували працівники УМВС України в області, передано до суду.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2011 року в приміщенні готелю «Мир» 22-річна рівнянка разом із своєю 21-річною подругою продала свого 9-місячного малюка за 320 тисяч гривень.

Одразу після отримання грошей за дитину обидві жінки були затримані правоохоронцями.