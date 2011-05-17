Чернігів. 17 травня. УНІАН. У Чернігові засуджено кишенькового злодія, який скоїв 65 крадіжок на понад 90 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Новозаводський районний суд міста Чернігова виніс вирок у кримінальній справі за обвинуваченням молодого чоловіка за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Як встановлено слідством, упродовж 2009 – 2010 років 32-річний житель обласного центру здійснював крадіжки особистих речей пасажирів у громадському транспорті.

Враховуючи ступінь суспільної небезпеки скоєного та попередні судимості, суд призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Крім того, засуджений має відшкодувати потерпілим завдані збитки.