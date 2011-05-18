Житомир. 18 травня. УНІАН. У Житомирі п‘яний десятикласник викрав " Мазду" за допомогою уламка кулькової ручки.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла працівник прес-служби УДАІ УМВС України у Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, 16 травня в чергову частину Житомирського УДАІ надійшло повідомлення про викрадення автомобіля "Мазда", залишеного власником по вулиці Сосновій у Житомирі.

Невдовзі, на тій же вулиці Сосновій співробітники ДАІ помітили розшукуваний автомобіль і парубка зі скривавленими руками. Як з'ясувалося, це і був викрадач.

Як було встановлено, того вечора компанія молодих людей відпочивала із вживанням спиртного. Щоб убезпечити себе і друзів, нетверезий водій "Мазди", що знаходився у компанії, вирішив залишити машину і йти пішки. Діставшись до одного з житомирських розважальних закладів, молоді люди зібралися продовжити в ньому відпочинок. Але охоронці пропустили не всіх, розцінивши стан одного з присутніх в компанії, 16-річного школяра, як неадекватний.

Ображений на охорону та на своїх друзів, що продовжили відпочивати без нього, молодий чоловік дістався назад до вулиці Соснової, де була припаркована "Мазда" його знайомого. Через багажник він забрався у салон і завів автомобіль уламком металевої кулькової ручки, якою поранив руку. Вістря уламка він вставив в замок запалення, і машина завелася.

За словами затриманого парубка, він "хотів просто загнати машину товаришеві додому", однак машина під його керуванням опинилася в кюветі. Поки парубок вибирався з пошкодженої машини - його затримали даішники.

За даним фактом наразі тривають перевірки. Стосовно хлопця вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "Незаконне заволодіння транспортним засобом" Карного кодексу України.