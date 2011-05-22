На Рівненщині голова РДА «привласнив» санаторій

Київ. 22 травня. УНІАН. На Рівненщині працівники УБОЗ викрили оборудку, в результаті якої керівник району та його близькі родичі заволоділи санаторієм вартістю понад 6 млн.грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, у 2005 році зловмисник вигадав план, за яким через штучну заборгованість санаторію шляхом різноманітних махінацій та зловживань він стане його повноправним власником. Для втілення задуму чоловік створив та очолив організовану злочинну групу, до якої залучив свого сина – приватного підприємця, його дружину – головного бухгалтера згаданого санаторію та головного лікаря цього ж закладу.

Спочатку зловмисники підробили протоколи засідання ради міжколгоспного санаторію, де вказали неправдиву інформацію про проведення засідання та прийняття рішення про укладання тристоронньої угоди на отримання позики для проведення ремонтно-будівельних робіт. За цими угодами позику санаторію надала дружина майбутнього керівника райдержадміністрації. А на його сина, покладались обов’язки з виконання ремонтних робіт в санаторії.

В подальшому на ремонтно-будівельні роботи було витрачено майже мільйон гривень. Разом з тим, в підроблених актах виконаних робіт зазначалась майже в два рази більша сума. Далі члени ОЗУ підготували та надали до районного суду позовну заяву до санаторію, де безпідставно вказав суму боргу в 715 тис. гривень та майже 2 млн. гривень, як затрачені на ремонтно-будівельні роботи.

В ході судового розгляду позову зловмисники зробили все, аби «боржник» не уникнув відповідальності. Ними було підготовлено ряд фіктивних документів та укладено незаконну мирову угоду, згідно якої відповідач - міжколгоспний санаторій повністю визнає борг, вказаний у заяві. Також, згідно «мирової», в рахунок погашення зазначеної суми боргу у власність позивачам переходить і весь санаторій.

Фіналом оборудки «сімейного підряду» з захоплення санаторію стало незаконне виготовлення в 2007 році акта передачі майна.

Як встановлено, шахраї незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом вартістю 6 млн. 358 тис. гривень.

Стосовно учасників організованої злочинної групи прокуратурою Рівненської області за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених організованою злочинною групою, порушено кримінальну справу. На даний час на майно санаторію накладено арешт і вирішується питання щодо повернення його законним власникам – трудовому колективу та профспілковим організаціям.