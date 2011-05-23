На Буковині легковик врізався у вантажівку

7 осіб травмовано

Чернівці. 23 травня. УНІАН. У м. Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області водій легкового автомобіля „Ford Exploer” допустив зіткнення з вантажним автомобілем КаМАЗ. Як повідомили у прес-службі МНС, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 7 осіб постраждало, з них 1 дитина (2000 р.н.), яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Сокирянської центральної районної лікарні. На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Чернівецькій області.

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