На Буковині легковик врізався у вантажівку
09:54, 23 травня 2011Кримінал
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7 осіб травмовано
Чернівці. 23 травня. УНІАН. У м. Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області водій легкового автомобіля „Ford Exploer” допустив зіткнення з вантажним автомобілем КаМАЗ.
Як повідомили у прес-службі МНС, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 7 осіб постраждало, з них 1 дитина (2000 р.н.), яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Сокирянської центральної районної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Чернівецькій області.
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