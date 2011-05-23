У фермера на Закарпатті вилучено цигарок на 945 тис. грн.
10:46, 23 травня 2011Кримінал
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Вилучено 94 тис. пачок «Chesterfield»
Ужгород. 23 травня. УНІАН. У Закарпатській області за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в області слідчим відділом Хустського міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) відносно директора фермерського господарства.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Директор господарства займався реалізацією контрафактних тютюнових виробів. У правопорушника вилучено 94 тис. пачок фальсифікованих сигарет торгової марки “Chesterfield” на 945 тис. грн.
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