У фермера на Закарпатті вилучено цигарок на 945 тис. грн.

Ужгород. 23 травня. УНІАН. У Закарпатській області за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в області слідчим відділом Хустського міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) відносно директора фермерського господарства.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Директор господарства займався реалізацією контрафактних тютюнових виробів. У правопорушника вилучено 94 тис. пачок фальсифікованих сигарет торгової марки “Chesterfield” на 945 тис. грн.