На Тернопільщині посадовці завдали бюджету 400 тис. грн. збитків

Тернопіль. 24 травня. УНІАН. На Тернопільщині викрили посадовців, які завдяки фіктивним актам завдали збитків держбюджету на 400 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, згідно з програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства управлінню капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації уряд надав кошти на реконструкцію очисних споруд та облаштування установки біологічної очистки побутових стічних вод у Бережанах. Однак директор об’єднання сільського комунального господарства та керівник одного з відділів управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, зловживаючи службовим становищем, склали акт приймання виконаних робіт, в якому умисно завищили обсяги та вартість робіт.

Як встановили працівники обласного управління боротьби з економічною злочинністю спільно зі спеціалістом контрольно-ревізійної служби, реконструкція очисних споруд обійшлася насправді у 259 тис. грн., натомість понад 400 тис. грн. посадовці присвоїли, завдавши таким чином збитків державному бюджету.

В ході перевірки правоохоронці виявили, що один із службовців під час виконання ремонтних робіт водопровідних мереж в одному з сіл Тернопільського району привласнив ще 100 тис. грн.

Щодо посадовців за ознаками злочинів, передбачених статтею 364 (зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, прокуратурою порушено кримінальні справи.