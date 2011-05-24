На Тернопільщині посадовці завдали бюджету 400 тис. грн. збитків

13:06, 24 травня 2011
Кримінал
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Зловживав і керівник відділу ОДА

Тернопіль. 24 травня. УНІАН. На Тернопільщині викрили посадовців, які завдяки фіктивним актам завдали збитків держбюджету на 400 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, згідно з програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства управлінню капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації уряд надав кошти на реконструкцію очисних споруд та облаштування установки біологічної очистки побутових стічних вод у Бережанах. Однак директор об’єднання сільського комунального господарства та керівник одного з відділів управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, зловживаючи службовим становищем, склали акт приймання виконаних робіт, в якому умисно завищили обсяги та вартість робіт.

Як встановили працівники обласного управління боротьби з економічною злочинністю спільно зі спеціалістом контрольно-ревізійної служби, реконструкція очисних споруд обійшлася насправді у 259 тис. грн., натомість понад 400 тис. грн. посадовці присвоїли, завдавши таким чином збитків державному бюджету.

В ході перевірки правоохоронці виявили, що один із службовців під час виконання ремонтних робіт водопровідних мереж в одному з сіл Тернопільського району привласнив ще 100 тис. грн.

Щодо посадовців за ознаками злочинів, передбачених статтею 364 (зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, прокуратурою порушено кримінальні справи.

 

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