На Київщині сільський голова отримала хабар у 22,5 тис. доларів

Київ. 24 травня. УНІАН. У Макарівському районі Київської області правоохоронці затримали сільського голову, яка за виділення трьох земельних ділянок під забудову загальною площею 0,75 га отримала хабар в сумі 22,5 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, під час огляду приміщення сільської ради виявлено і вилучено документацію, яка підтверджуючу злочинну діяльність держслужбовця.

За даним фактом прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Жінці загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років без права обіймати посаду на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

