У ДТП загинули працівники міліції

Київ. 26 травня. УНІАН. Сьогодні, 26 травня близько другої години ночі, на 817 км автодороги державного значення Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, встановлено, 35-річний водій автомобіля «Тойота Камрі», майор міліції, старший інспектор ДПС ВДАІ, рухаючись в напрямку міста Чоп, скоїв зіткнення з трактором ЮМЗ з встановленим обладнанням для поливу полів, на якому не були встановлені габаритні вогні, що рухався у попутному напрямку. Після цього автомобіль «Тойота» відкинуло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Даймлер Крайслер», котрий рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП, автомобіль «Тойота Камрі» з водієм та пасажиром - старшим інспектором чергової частини ВДАІ УМВС України в Закарпатській області, згоріли повністю. В обох загиблих залишилося по двоє неповнолітніх дітей.