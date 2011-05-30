Юнак вбив жінку з донькою

Рівне. 30 травня. УНІАН. В Одесі затримано 17-річного жителя Рівненської області, який вдень 22 травня на ґрунті неприязних відносин вбив жінку та її 9-річну доньку.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Встановлено, що 24 травня в одному із сіл Зарічненського району Рівненської області, на подвір’ї покинутого будинку було знайдено мертвою з тілесними ушкодженнями місцеву жительку, а в колодязі - тіло її 9-річної доньки.

У результаті оперативно-розшукових заходів за скоєння цього злочину в місті Одесі затримано 17-річного жителя вказаного району.

Попередньо встановлено, що він удень 22 травня в згаданому місці на ґрунті неприязних відносин убив потерпілих.