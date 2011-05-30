У Києві сьогодні горів ринок „Виноградар”

Київ. 30 травня, УНІАН. У Києві пожежа на ринку „Виноградар” знищила 56 торгівельних павільйонів з товарами побутового вжитку на площі 1000 м2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежа на території ТОВ ринок „Виноградар”, що знаходиться у Подільському районі столиці, виникла 30 травня о 01.10.

О 03.50, сімнадцятьма відділеннями пожежно-рятувальної служби пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Києві.