МВС: у крові Шкіля виявлено алкоголь під час ДТП 6 травня
Депутат хоче оскаржувати дані медиків
Київ. 30 травня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ заявляє, що має висновки медиків про виявлення алкоголю в крові депутата Верховної Ради, члена фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Андрія Шкіля під час дорожньо-транспортної пригоди за його участю, що сталась у Києві 6 травня.
Про це Українським Новинам повідомило джерело у МВС.
Співрозмовник агентства повідомив, що депутат уже був допитаний щодо ДТП.
"Шкіль каже, що був тверезий, хоча в нас є дані медиків, які брали кров, про те, що в крові в нього було виявлено алкоголь", - сказав він.
З його слів, депутат із цим категорично не згодний і буде оскаржувати такий висновок медиків.
Розслідування ДТП триває.
Як повідомляло агентство, МВС очікує результатів автотехнічної експертизи для визначення причин ДТП за участю Шкіля.
Шкіль був госпіталізований після ДТП у Києві в ніч на 7 травня.
Автомобіль Nissan Qashqai, за кермом якого він перебував, рухався з боку проспекту Науки в напрямку вулиці Промислової і з невідомих причинах виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen, що рухався назустріч.
У результаті аварії постраждав тільки сам депутат.