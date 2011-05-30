МВС: у крові Шкіля виявлено алкоголь під час ДТП 6 травня

Київ. 30 травня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ заявляє, що має висновки медиків про виявлення алкоголю в крові депутата Верховної Ради, члена фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Андрія Шкіля під час дорожньо-транспортної пригоди за його участю, що сталась у Києві 6 травня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у МВС.

Співрозмовник агентства повідомив, що депутат уже був допитаний щодо ДТП.

"Шкіль каже, що був тверезий, хоча в нас є дані медиків, які брали кров, про те, що в крові в нього було виявлено алкоголь", - сказав він.

З його слів, депутат із цим категорично не згодний і буде оскаржувати такий висновок медиків.

Розслідування ДТП триває.

Як повідомляло агентство, МВС очікує результатів автотехнічної експертизи для визначення причин ДТП за участю Шкіля.

Шкіль був госпіталізований після ДТП у Києві в ніч на 7 травня.

Автомобіль Nissan Qashqai, за кермом якого він перебував, рухався з боку проспекту Науки в напрямку вулиці Промислової і з невідомих причинах виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen, що рухався назустріч.

У результаті аварії постраждав тільки сам депутат.