Митники викрили контрабанду деревини до Європи
17:34, 02 червня 2011Кримінал
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Постачало лісове господарство
Київ. 2 червня. УНІАН. Працівники митниці викрили одне з українських лісових господарств, яке займалося контрабандним постачанням деревини до Європи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, встановлено, що протягом року це господарство на підставі зовнішньоекономічних контрактів здійснило більше 30 експортних відправок лісопродукції до країн Європи з приховуванням від митного контролю.
”Втрати державного бюджету від цих оборудок склали понад 1,7 млн. грн.”, - зазначили в прес-службі митниці.
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