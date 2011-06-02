Митники викрили контрабанду деревини до Європи

Київ. 2 червня. УНІАН. Працівники митниці викрили одне з українських лісових господарств, яке займалося контрабандним постачанням деревини до Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, встановлено, що протягом року це господарство на підставі зовнішньоекономічних контрактів здійснило більше 30 експортних відправок лісопродукції до країн Європи з приховуванням від митного контролю.

”Втрати державного бюджету від цих оборудок склали понад 1,7 млн. грн.”, - зазначили в прес-службі митниці.