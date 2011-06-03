На Львівщині викрито конвертаційний центр
Заарештовано двох осіб, ще двох шукають
Львів. 3 червня. УНІАН. У Львівській області знешкоджено злочинне угруповання, яке займалося конвертацією грошових коштів.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, за цим фактом слідчим відділом податкової міліції ДПА в області порушено кримінальну справу щодо 4 осіб, які у складі організованої групи, упродовж 2009-2011 років, з метою ухилення від сплати податків надавали суб’єктам господарювання «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку.
Злочинними діями організованої групи спричинено матеріальної шкоди державі у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів на 2,2 млн. грн.
Двох злочинців заарештовано, інших оголошено у розшук.
Досудове слідство триває.