На Львівщині викрито конвертаційний центр

Львів. 3 червня. УНІАН. У Львівській області знешкоджено злочинне угруповання, яке займалося конвертацією грошових коштів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, за цим фактом слідчим відділом податкової міліції ДПА в області порушено кримінальну справу щодо 4 осіб, які у складі організованої групи, упродовж 2009-2011 років, з метою ухилення від сплати податків надавали суб’єктам господарювання «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку.

Злочинними діями організованої групи спричинено матеріальної шкоди державі у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів на 2,2 млн. грн.

Двох злочинців заарештовано, інших оголошено у розшук.

Досудове слідство триває.