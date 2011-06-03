За підняття тарифу на компослуги порушено 2 справи

Івано-Франківськ. 3 червня. УНІАН. В Івано-Франківській області правоохоронці перевіряють законність встановлення тарифів на ті чи інші послуги комунальних підприємств, які надаються населенню.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Івано-Франківській області, тільки за останній час проведено 15 перевірок господарської діяльності комунальних підприємств і в кожному разі виявляли порушення, що можуть стати підставою для відкриття кримінальних справ.

Матеріали проведених перевірок засвідчують, що у деяких випадках посадові особи комунальних підприємств шляхом зловживання владою та службовим становищем безпідставно встановлювали завищені тарифі.

Як повідомив начальник УДСБЕЗ УМВС в області полковник міліції Сергій Бобик, за наслідками перевірок порушено вже 2 кримінальні справи. Одна з них розслідується прокуратурою міста Коломиї за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами комунального підприємства «Коломияводоканал».

Як з’ясовано, протягом 2007-2009 років комунальне підприємство завищувало суми нарахувань абонентам за послуги централізованого водовідведення, мотивуючи це тим, що, мовляв, затратна частина діяльності підприємства зросла через подорожчання електроенергії. У ході перевірки було встановлено, що жодних підстав завищувати витрати на електроенергію підприємство не мало. Таким чином за вказаний період користувачам нарахували і вони змушені були переплатити за послуги водовідведення кошти на 1 млн 474 тис. грн.

За фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 статті 364 і статті 366 Кримінального кодексу України.

За інформацією з УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області, за фактами виявлених порушень при формуванні тарифів за послуги комунальних підприємств тривають дослідчі перевірки у ще 4 райцентрах області, а також в місті Івано-Франківську.