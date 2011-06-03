Депутат та голова сільради попалися на махінаціях із землею

Львів. 3 червня. УНІАН. Прокурор Львівської області порушив кримінальні справи стосовно посадових осіб органів місцевого самоврядування. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, 1 червня прокурор Львівської області порушив кримінальну справу стосовно депутата однієї сільської ради Яворівського району, землевпорядника сільської ради, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та службове підроблення).

З'ясовано, що посадовець підробила рішення сільської ради, внаслідок чого незаконно передано у власність трьох громадян земельні ділянки площею 0,2 га, що спричинило збитки громадським інтересам.

Крім того, за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення прокурором Львівської області 2 червня порушено кримінальну справу стосовно одного із сільських голів Буського району, який підробив рішення сільської ради та незаконно надав у власність земельну для ведення особистого селянського господарства площею 0,3 га, внаслідок чого спричинив збитки громадським інтересам на 54 тис. грн.

У даних справах триває досудове слідство.