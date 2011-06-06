Могильов зібрався в Польщу

Київ. 6 червня. УНІАН. Сьогодні делегація МВС України на чолі з Міністром внутрішніх справ Анатолієм Могильовим відвідає Республіку Польща. Про це повідомила прес-секретар міністра Ірина Шинкаренко.

Під час дводенного візиту Анатолій Могильов проведе робочі зустрічі з міністром внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща Єжи Міллером та головним комендантом поліції Республіки Польща Анджеєм Матеюком.

Високопосадовці розглядатимуть питання про підготовку двох міліцейських відомств до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. На зустрічі обговорять і запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок українських громадян до держав Євросоюзу.

Члени української делегації ознайомляться з діяльністю Головної комендатури поліції, Столичної комендатури поліції, Центру підготовки поліції у польському місті Легіоново.

Футбольним матчем між українськими та польськими правоохоронцями завершиться дружній візит до Республіки Польща.