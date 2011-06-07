У Черкасах згорів меблевий склад

Необережне поводження з вогнем

Черкаси. 7 червня. УНІАН. У Черкасах згорів меблевий склад. Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася учора ввечері. На відкритій території ТОВ „Круг-деревопром” через необережне поводження з вогнем сталося загорання складського приміщення для зберігання меблів (одноповерхова металева будівля розміром 33х11). Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю та готову меблеву продукцію. Відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter