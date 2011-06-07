ГПУ не пустила Тимошенко на Львівщину

Київ. 7 червня. УНІАН. Генеральна прокуратура відмовила лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко у дозволі здійснити поїздку до Львівської області з 6 по 8 червня. Про це свідчить відповідь слідчого Олександра Нечвоглода на відповідне клопотання лідера "Батьківщини", повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Слідчий мотивує заборону зустрічі з виборцями тим, що у цей період Ю.Тимошенко має знайомитися з матеріалами кримінальної справи, зазначається у повідомленні.

У партії "Батьківщина" розцінюють відмову Генпрокуратури у робочій поїздці як свідоме перешкоджання плановій роботі лідера партії з виборцями. «Це ще раз доводить очевидний політичний, а не кримінальний характер порушених стосовно Юлії Тимошенко справ», - наголошується у повідомленні.

Партія наполягає, що Генеральна прокуратура має припинити виконувати «замовлення влади на політичні репресії». «Лідер найбільшої опозиційної партії має право здійснювати свою політичну діяльність», - підкреслили в «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 2 червня звернулася до слідчого з проханням надати їй дозвіл на поїздку до Львівської області.