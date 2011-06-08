На Хмельниччині з хабарем затримано посадовця військової частини

Хмельницький. 8 червня. УНІАН. Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Хмельницькій області викрили факт вимагання та отримання хабара заступником командира однієї з військових частин, розташованих на території Хмельницької області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина ШУПРИГАН.

За її словами, заступник командира вимагав та отримав хабар у розмірі 800 гривень від старшого солдата військової служби за контрактом за сприяння в наданні останньому матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Наразі військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону щодо затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

