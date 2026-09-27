Студент подав до ТЦК заяву на відстрочку, а його мобілізували: що вирішив суд

З жовтня 2024 року чоловік перебував на військовій службі і весь час судився з ТЦК.

Студент подав до ТЦК заяву на відстрочку від мобілізації, однак замість її розгляду його направили на військово-лікарську комісію, а згодом мобілізували. Майже через два роки суд визнав такі дії протиправними та зобов’язав військову частину звільнити чоловіка. Про це йдеться у рішенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі, про яке розповідає видання sud.ua.

У серпні 2024 року чоловік вступив на перший курс денної форми навчання Криворізького національного університету для здобуття ступеня магістра за спеціальністю "Гірництво". Документи підтверджували, що він здобував освіту послідовно, а отже мав право на відстрочку.

5 вересня студент поштою направив до ТЦК заяву про оформлення відстрочки, додавши оригінал довідки про навчання. ТЦК отримав документи 10 вересня, що підтверджувалося повідомленням про вручення.

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Попри це, 1 жовтня чоловіка направили на ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. 10 жовтня ТЦК видав наказ про призов під час мобілізації, а наступного дня військова частина зарахувала його до списків особового складу.

Чоловік оскаржив ці рішення в суді. ТЦК заперечував отримання заяви про відстрочку, а також стверджував, що позивач нібито не перебував на належному військовому обліку. Крім того, представники ТЦК посилалися на наказ університету про скасування його зарахування.

Суд ці аргументи не підтримав. Зокрема, в електронному військово-обліковому документі чоловіка було зазначено, що він перебуває на обліку як військовозобов’язаний. Також суд встановив, що наказ університету про скасування зарахування був скасований ректором. Університет підтвердив, що чоловік залишався здобувачем освіти.

Ключовим для справи стало те, що на момент призову заява про відстрочку вже перебувала у ТЦК, але її не розглянули. Як зазначає суд, закон вимагає, що до ухвалення рішення про надання відстрочки або відмови у ній військовозобов’язаний не підлягає призову.

Крім того, суд звернув увагу на заборону направляти військовозобов’язаного на медичний огляд для визначення придатності до служби до ухвалення рішення щодо відстрочки, якщо він звернувся з відповідною заявою.

"Проте у цій справі ТЦК не розглянув документи чоловіка на відстрочку, а натомість направив його на ВЛК, після чого чоловіка мобілізували", – зазначено в матеріалах справи.

На думку суду, таким чином було порушено встановлену процедуру призову під час мобілізації. Тому наказ ТЦК від 10 жовтня 2024 року про призов чоловіка визнали протиправним та скасували. Також суд скасував наказ військової частини про його зарахування до списків особового складу.

Оскільки проходження служби стало наслідком протиправного наказу про призов, суд зобов’язав військову частину звільнити чоловіка та виключити його зі списків особового складу.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, суд визнав незаконною мобілізацію працівника АТ "Укрсиббанк", оскільки на момент призову він уже мав бронювання та відстрочку. Суд встановив, що територіальний центр комплектування не перевірив належним чином право чоловіка на відстрочку і видав незаконний наказ про мобілізацію. У результаті накази були скасовані, а військову частину зобов’язано виключити його зі списків особового складу та звільнити зі служби.

Також ми розповідали, що суд визнав незаконним рішення ТЦК про скасування відстрочки аспіранту та його мобілізацію. Було встановлено, що чоловік продовжував навчання й виконував індивідуальний план, а ТЦК не мав повноважень перевіряти успішність чи відвідування занять.

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