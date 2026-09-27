Швейцарія зберегла можливість вводити санкції проти РФ після провалу референдуму

На референдумі 70,15% швейцарців відхилили ініціативу щодо нейтралітету країни.

На референдумі 27 вересня громадяни Швейцарії відхилили народну ініціативу щодо закріплення в Конституції "вічного та військового" нейтралітету. Жоден із 26 кантонів не підтримав цю ініціативу, пише Neue Zürcher Zeitung.

Зазначається, що на референдумі 70,15% швейцарців відхилили ініціативу щодо нейтралітету країни. Документ дозволив би уряду Швейцарії вводити лише санкції ООН і фактично закрив би шлях до нових обмежень щодо Росії.

У виданні додали, що ініціатива ще більше обмежила б свободу дій Федеральної ради під час міжнародних криз. Цікаво, що санкції ООН не могли б бути застосовані до Росії через війну проти України, оскільки вони фактично блокуються правом вето постійних членів ООН.

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Окремий пункт ініціативи передбачав заборону на військову співпрацю доти, доки не існує безпосередньої загрози нападу на країну. Через це Швейцарія не змогла б обмінюватися інформацією про важливі системи озброєння, такі як винищувачі F-35.

У виданні підкреслили, що результати референдуму є "вотумом довіри уряду", який у лютому 2022 року вирішив приєднатися до санкцій ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Референдум у Швейцарії – що відомо

Нагадаємо, що сьогодні, 27 вересня, у Швейцарії відбувся референдум, на якому громадянам країни запропонували закріпити в Конституції більш суворе визначення нейтралітету. Якби більшість громадян підтримала цю ідею, введення Швейцарією санкцій проти Росії без схвалення Ради Безпеки ООН стало б неможливим.

Уже в листопаді в Швейцарії може відбутися ще один референдум, пов’язаний із питанням нейтралітету. Йдеться про перегляд правил експорту зброї. Населенню пропонують розглянути можливість дозволити країні продавати озброєння певній групі з 25 переважно західних країн, навіть якщо вони беруть участь у військовому конфлікті.

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