На Сумщині в ДТП загинув автоінспектор

Сумська область. 10 червня. УНІАН. У Сумській області на автодорозі Ромни-Липова Долина в районі села Байрак сталося ДТП, в якому загинув прапорщик міліції - інспектор Роменської ДПС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Сумській області, ДТП сталося 8 червня близько 22.20. Встановлено, що водій трактора «ЮМЗ-80» (екскаватор) місцевого підприємства «Райсільгоспкомунгосп» повертався після проведення польових робіт у смт Липова Долина й рухався по трасі з вимкненими освітлювальними приладами.

Екскаватор виїжджав із примикаючої дороги й не надав перевагу в русі автомобілю «Mercedes Benz», яким керував інспектор ДПС, який рухався по головній дорозі. Сталося зіткнення.

Міліціонер закінчив зміну о 15.00, був у цивільному одязі, без табельної зброї. Перебував в автомобілі один. За попередніми висновках був тверезий.

В результаті ДТП інспектор ДПС загинув на місці події. Тракторист отримав забиту рану лобової частини голови, різані рани лівого ліктя.

Медичну допомогу йому було надано без госпіталізації. У чоловіка при собі не було водійських прав.