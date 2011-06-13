В Україні за добу в ДТП загинуло 17 осіб

Київ. 13 червня. УНІАН. Працівники Державтоінспекції за минулу добу зафіксували 105 ДТП з потерпілими, у яких 17 осіб загинуло та 125 – травмовано. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 10 395 осіб.

Окрім цього, до органів внутрішніх справ України за минулу добу надійшло 6 584 заяви про злочини. Вжитими заходами 2 357 з них розкрито «за гарячими слідами». Серед розкритих злочинів – 7 вбивств, 11 фактів завдання тяжких тілесних ушкоджень, один розбійний напад, 21 факт грабежу, два факти незаконного заволодіння транспортними засобами.

За злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано дві особи. У них вилучено 1,9 кілограма наркотичних засобів.

За порушеними кримінальними справами заарештовано сім осіб.