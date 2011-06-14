Чоловік облив бензином дружину і підпалив

Івано-Франківськ. 14 червня. УНІАН. У Івано-Франківській області затримано 47-річного чоловіка, який облив дружину бензином і підпалив. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

За повідомленням правоохоронців, 7 червня у райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що чоловік у нетверезому стані погрожує дружині підпалом будинку. На місце події негайно виїхала оперативно-слідча група міліції і майже водночас карета швидкої допомоги, оскільки за декілька хвилин стало відомо, що біда таки сталася. Чоловік підпалив дружину, обливши її бензином. Після того, що накоїв, чоловік утік до лісу, де його за деякий час розшукали та направили в ізолятор.

Потерпілу, 43-річну жінку, доправили в лікарню. У жінки 30% опіків тіла.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України – за навмисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. За попередніми даними, підозрюваний наважився на такі дії через ревнощі.