За фактом підпалу сільради на Київщині порушено справу
15:39, 14 червня 2011Кримінал
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Версія правоохоронців – підпал
Київ. 14 червня. УНІАН. Порушено кримінальну справу за фактом підпалу сільради у селі Триліси Київської області.
Як повідомив УНІАН помічник начальника Фастівського міськвідділу ГУ МВС України в Київській області, під час проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що причиною пожежі у сільраді став підпал, у результаті якого впали дві стінні перегородки.
Вогонь пошкодив кабінет голови сільради і частково знищив майно та ряд документації.
Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
Ведеться слідство.
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