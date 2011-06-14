За фактом підпалу сільради на Київщині порушено справу

Київ. 14 червня. УНІАН. Порушено кримінальну справу за фактом підпалу сільради у селі Триліси Київської області.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Фастівського міськвідділу ГУ МВС України в Київській області, під час проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що причиною пожежі у сільраді став підпал, у результаті якого впали дві стінні перегородки.

Вогонь пошкодив кабінет голови сільради і частково знищив майно та ряд документації.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Ведеться слідство.