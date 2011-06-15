Парламент ухвалив закон про амністію

Київ. 15 червня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України ”Про амністію”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 294 народних депутатів з 394, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими.

Зокрема, передбачається звільнити осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми; жінок, вагітних на день набрання чинності цим законом; осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку; осіб, яких на день набрання чинності цим законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання тощо.

Під амністію попадають також чоловіки та жінки, які на день набрання чинності цим законом досягли, відповідно, 60-річного та 55-річного віку; ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») тощо.

Також передбачено звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, якщо на день набрання чинності цим законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Рішення про застосування або незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.

Така особа викликається в судове засідання і може давати пояснення. Неявка цієї особи не зупиняє розгляду справи.