У Севастополі ТзОВ привласнило 520 тис. грн. державних коштів

Київ. 15 червня. УНІАН. У Севастополі порушено кримінальну справу за незаконне заволодіння державними коштами в сумі понад 520 тис.грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Севастополя.

Так, у ході перевірки встановлено, що у період з грудня 2009 року по січень 2010 року службові особи одного з місцевих ТОВ з метою незаконного заволодіння коштами державного підприємства склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, в які внесли неправдиві відомості про начебто закупівлю товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, що не відповідає дійсності.

Таким чином службові особи ТОВ незаконно заволоділи грошовими коштами державного підприємства у сумі понад 520 тис. грн.

За результатами перевірки порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів, службового підроблення, скоєного службовими особами.

Крім того, відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України повідомляє, що у Сімферополі прокуратурою Залізничного району порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб підприємства, які незаконно отримали державні кошти у розмірі понад 200 тис. грн.

На таку суму необґрунтовано завищена вартість робіт, проведених у 2009 році у Євпаторійському морському торговельному порту.

Дії підрядчика кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України як заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, посадове підроблення.

У справі проводиться слідство.