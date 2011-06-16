Зловмисників, які побили олімпійців, оголошено в розшук

Тернопіль. 16 червня. УНІАН. Зловмисників, які побили у Тернополі спортсменів-олімпійців, оголошено у розшук. Про це під час прес-конференції повідомив прокурор Тернопільської області Іван Мельничук. Він зазначив, що слідство у порушеній кримінальній справі триває.

«Справа розслідується, але є проблема – винні особи зникли з місця проживання. Проводиться розшук, вживаються дії для їх затримання», – сказав І. Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, біатлоніста, призера юніорського чемпіонату світу Олександра Починка та плавця, призера Олімпійських ігор Олександра Волинця побили ввечері на Великдень після того, як вони зробили зауваження молодикам, які їздили автомобілем у пішохідній зоні в центрі міста.

Про інцидент правоохоронців повідомила перехожа, після чого на місце конфлікту одразу виїхала оперативна група.

У результаті інциденту О.Починок потрапив до лікарні зі зламаним носом, гематомою на правому оці та відкушеним вухом. Окрім цього нападники пошкодили автомобіль О.Волинця, стрибаючи по ньому.

За інформацією місцевих ЗМІ, спортсменів побили діти впливових у місті батьків.